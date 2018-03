Doria pede que PSDB permita candidatos que não pagaram inscrição de prévias

Após a polêmica envolvendo a necessidade de pagamento de uma taxa de inscrição de R$ 45 mil para participar das prévias do PSDB, o prefeito João Doria pediu ao presidente do diretório estadual do partido, deputado Pedro Tobias, que "permita" a participação dos pré-candidatos que não concordaram em efetuar o pagamento.

No e-mail enviado ao presidente estadual do PSDB, Doria diz: "gostaria de sugerir que a Comissão Executiva do PSDB Estadual permita a participação dos candidatos às prévias estaduais que, por ventura não tenham realizado o pagamento da taxa de inscrição. (...) Em nome da democracia e da pluralidade, creio ser importante garantir a máxima participação de todos os interessados."

A questão da necessidade ou não do pagamento da taxa de inscrição para participação das prévias será discutida em reunião da executiva estadual tucana, marcada para esta noite. Até o momento, apenas Doria e o cientista político Luiz Felipe d'Ávila depositaram o valor da inscrição, que será destinado a cobrir despesas com a realização do processo no Estado.

O primeiro turno das primárias está marcado para este domingo, 25. Desde que assumiu a pré-candidatura ao governo, Doria e seus aliados têm tentado constranger e demover os demais candidatos de participar das prévias. Nesta sexta, o prefeito de Praia Grande, Alberto Mourão, comunicou ao diretório do partido que desistiu de participar do processo.

Fonte: Estadão conteúdo