Ninguém ficou fora do mensalão e Lava Jato, diz Torquato Jardim

Ao falar sobre o combate à corrupção, o ministro da Justiça Torquato Jardim disse nesta quinta-feira (15) que ninguém na sociedade brasileira ficou fora do mensalão ou da Lava Jato. "O famoso mensalão, que foi julgado pelo STF, e a Lava Jato revelam que isso envolveu a todos, ativamente, passivamente ou por conivência. Ninguém ficou fora, ou pelo silêncio ou pela conivência", disse, durante painel do Fórum Econômico Mundial sobre América Latina, em São Paulo. Ele declarou ainda que as descobertas da Lava Jato revelam apenas 10% da corrupção no País, o que classificou como "a ponta do iceberg."

O ministro informou o resultado de uma apuração feita pelo Ministério da Transparência, pasta que ocupava anteriormente no governo Michel Temer. Segundo ele, em 3,5 mil municípios no País houve desvios de recursos públicos federais. "Dois terços dos municípios brasileiros sumiram com dinheiro de merenda escolar, material escolar e saúde", declarou. "Isso é muito mais sério que a Lava Jato, estão destruindo o futuro do Brasil, estão destruindo as crianças do Brasil."

Torquato Jardim afirmou ainda que a ausência de uma imprensa forte em Estados e municípios aumenta a liberalidade por parte de políticos e o risco da prática de atos ilícitos.

Fonte: Estadão Conteúdo