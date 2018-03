Omar Peres é eleito o Destaque do Ano pelo relançamento do JORNAL DO BRASIL 

O júri do Prêmio Colunistas Rio de Janeiro 2017, reunido no último fim de semana, após analisar as empresas e profissionais que mais contribuíram para o desenvolvimento e aprimoramento do mercado carioca de Comunicação e Marketing no ano de 2017, decidiu conceder a Omar Resende Peres, presidente do JB, o título de Destaque do Ano “pelo relançamento do JORNAL DO BRASIL”, às bancas, em 25 de fevereiro. O vice-presidente da Associação Brasileira dos Colunistas de Marketing e Propaganda (Abracomp), Marcio Erlich, que também presidiu o júri, explicou que, pelo critério do Prêmio Colunistas Rio de Janeiro, são passíveis de votação todas as iniciativas realizadas até a data da votação do jurí, que se reuniu no sábado, 10 de março. Na verdade, explicou Erlich, “como o projeto do relançamento do JORNAL DO BRASIL às bancas vinha sendo conduzido desde o início de 2017 e se concretizou em dezembro, com o lançamento em 25 de fevereiro, a escolha resultou de consenso unânime entre os jurados”.

O empresário Omar Peres com o Caderno B do JORNAL DO BRASIL

Marcio Erlich acrescentou que “a volta do JORNAL DO BRASIL, em papel, em formato standard, foi o grande lançamento para a mídia, os leitores e, por isso, festejado no mercado publicitário do Rio de Janeiro e do Brasil”. A agência Artplan, pela comemoração de seus 50 anos, mantendo-se entre as maiores e mais criativas agências do país, também mereceu um Destaque do Ano.

A agência NBS foi a mais premiada do Prêmio Colunistas Rio 2017, premiação promovida há 50 anos pela Associação Brasileira dos Colunistas de Marketing e Publicidade (Abracomp) e considerada a mais tradicional do mercado publicitário brasileiro. A NBS conquistou oito medalhas, das quais quatro GPs, para clientes como Petrobras, Oi, Bob’s e Clube de Regatas do Flamengo. Com os 67 pontos somados, ela levou o título de Agência de Comunicação do Ano, uma premiação que já comemorou seis vezes antes: em 2003, 2004, 2007, 2010, 2014 e 2016. Em segundo lugar, ficou a Agência3, com seis medalhas e 57 pontos, deixando em terceiro, entre as agências, a Artplan, com oito medalhas e 33 pontos e em quarto a Onzevinteum, com seis medalhas e 29 pontos.

O júri da premiação, composto por publicitários e jornalistas, escolheu a Petrobras Distribuidora como o Anunciante do Ano. A campanha de comerciais dos Postos Petrobras foi considerada a melhor de 2017. Ainda entre os Grandes Prêmios, o diretor da agência Binder, Flávio Cordeiro, foi destacado como o Publicitário do Ano.

O Prêmio Colunistas Rio teve a participação de 32 empresas de comunicação de marketing sediadas no Rio de Janeiro, que inscreveram 177 trabalhos realizados entre 2016 e 2018. Dessas, os jurados premiaram 61 peças, que receberão seus diplomas em evento a ser realizado no Rio ainda este semestre, em data ainda não definida pela organização.

O júri foi presidido por Marcio Ehrlich (Janela Publicitária) e integrado por André Pedroso (Fischer), Bruno Rosa (O Globo), Dani Ribeiro (Heads), Daniel Brito (DPZ&T), Debora Tenca (Fino Trato Eventos), Dorinho Bastos (Jornal PropMark e ECA-USP), Durval Filho (Heads), Kelly Dores (Propmark), Marcos Pedrosa (Olinda), Raphael Laclau (Comun), Ricardo Real (Script), Toninho Lima (Lent/AG).