Maia: Há acordo em mais de 90% dos artigos do licenciamento ambiental

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou nesta terça-feira, 13, que já há acordo "em mais de 90%" dos artigos do projeto do licenciamento ambiental. Ele disse também acreditar que ambientalistas e ruralistas vão caminhar para um "acordo completo" ao longo das próximas semanas, para que a matéria possa ser votada no plenário da Casa até o início de abril.

"Vamos votar o licenciamento ambiental. Há acordo em mais de 90% dos artigos. Ao longo das próximas semanas vamos caminhar para votação", disse Maia em entrevista após reunião com integrantes da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) na sede do instituto Segundo ele, o projeto vai garantir segurança jurídica para os dois setores: ambiental e agropecuário.

Pré-candidato à presidência da República, Maia pregou que é preciso unir ambientalistas e ruralistas. "No mundo inteiro, meio ambiente não é adversário da agricultura", declarou. Ele classificou como uma "boa ideia" unificar os dois ministérios em um só, a exemplo do que, segundo ele, ocorre na Grã-Bretanha. Para Maia, é preciso parar de proteger setores que só sobrevivem às custas do Estado e focar investimentos naqueles cuja produtividade permite o Brasil competir com outros países.

Fonte: Estadão conteúdo