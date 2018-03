Maia diz que tentará votar urgência da reoneração nesta terça-feira

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou nesta terça-feira, 13, que tentará votar ainda hoje no plenário da Casa o regime de urgência para tramitação do projeto da reoneração da folha de pagamento. Segundo ele, se a urgência for aprovada, tentará "votar" o mérito da proposta na tarde desta quarta-feira.

Maia afirmou que o projeto que será votado será fruto de um "consenso" que busca garantir, ao mesmo tempo, "parte da economia" que o governo precisa e "parte da desoneração" que o setor produtivo necessita. De acordo com ele, a proposta a ser votada deve ter como objetivo principal a preservação dos empregos no País.

Bloqueadores

O presidente da Câmara afirmou que, nesta terça-feira, tentará votar a urgência de projeto de lei que obriga a instalação de bloqueadores de celulares em regiões de presídios. A proposta é de autoria do presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE), e já foi aprovada naquela Casa.

