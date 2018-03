Governo confirma que PF esteve no Palácio do Planalto

O governo federal confirmou, nesta terça-feira (13), que agentes da Polícia Federal estiveram no Palácio do Planalto semana passada. Segundo a Secretaria de Comunicação Social, a operação teve como objetivo notificar a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), que autorizou a quebra de sigilo do ex-deputado e ex-assessor do presidente Michel Temer Rodrigo Rocha Loures.

A Polícia Federal teria notificado uma secretária do Planalto pedindo acesso ao computador de Rocha Loures, que despachava do terceiro andar.

Agentes da PF estiveram no Palácio do Planalto

Em nota oficial assinada pela Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República, o Palácio do Planalto confirmou que "recebeu notificação do STF sobre quebra de sigilo telemático de Rodrigo Rocha Loures. Todas as informações estão sendo providenciadas e serão enviadas tão logo o levantamento seja concluído."

Quebra de sigilo

Barroso também autorizou, no dia 27 de fevereiro, a quebra de sigilo bancário de Michel Temer. Contudo. A decisão só veio à tona no último dia 5, e atendeu a um pedido do delegado Cleyber Malta, responsável pelo inquérito que investiga irregularidades na edição do decreto dos Portos, assinado em maio de 2017.

Além do presidente, são investigados no inquérito Rodrigo Rocha Loures (PMDB-PR), ex-assessor de Temer e ex-deputado federal e Antônio Celso Grecco e Ricardo Conrado Mesquita, respectivamente dono e diretor da empresa Rodrimar. Todos negam irregularidades.

A quebra de sigilo abrange o período entre 2013 e 2017. A solicitação feita pelo delegado em dezembro do ano passado diverge do pedido da procuradora-geral da República Raquel Dodge. Também em dezembro do ano passado, Dodge solicitou quebras de sigilo no âmbito do inquérito dos Portos, mas não incluiu entre os alvos o presidente Temer. No entendimento da PGR, não havia, à época, elementos para a quebra do sigilo.

Na semana passada, em despacho para solicitar a prorrogação por mais 60 dias da apuração, o delegado Malta reiterou a necessidade da quebra de sigilo e disse que medida era imprescindível para a investigação. Segundo ele, sem o acesso aos dados bancários não seria possível alcançar a finalidade da investigação.

Portos

O inquérito contra Temer foi solicitado pelo então procurador-geral da República, Rodrigo Janot, em junho do ano passado e teve sua abertura autorizada por Barroso, em setembro. A apuração mira os possíveis crimes de lavagem de dinheiro, corrupção ativa e corrupção passiva.