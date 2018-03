Convite ao Meirelles para se filiar ao MDB já foi feito, diz Jucá

O líder do governo no Senado, Romero Jucá (MDB-RR), disse nesta terça-feira, 13, que o MBD já convidou o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles (PSD), para se filiar ao partido. Meirelles é um dos cotados para disputar a Presidência da República e discute migrar para o partido de Michel Temer durante a janela partidária, que se encerra em abril.

"Depende dele. O convite ao Meirelles para se filiar ao MDB já foi feito. O encontro com Meirelles não aconteceu, não tem nada marcado ainda não", disse Jucá, que é presidente do partido. No último fim de semana, Meirelles se encontrou com o presidente Michel Temer no Palácio do Jaburu para debater o cenário eleitoral.

Apesar disso, o ministro não se declara pré-candidato oficialmente. Ele afirma apenas que ainda está conversando com diversos partidos políticos e fazendo pesquisas qualitativas sobre qual projeto a população desejaria para o País. Meirelles tem até o dia 7 de abril para se desincompatibilizar do cargo de ministro para concorrer à Presidência.

O nome do ministro da Fazenda é visto como alternativa a Temer, diante de sua baixa popularidade e de possíveis desdobramentos de inquéritos abertos com o presidente no Supremo Tribunal Federal (STF).

Fonte: Estadão Conteúdo