Abecs lança soluções de acessibilidade para deficientes visuais

A Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito (Abecs) lançou duas soluções de acessibilidade para o sistema de cartões, para dar maior autonomia e segurança para pessoas com deficiência visual.

Uma delas é o Pay Voice, disponível nos sistemas Android e iOS, que faz a leitura das informações da transação por meio da câmera do celular e as traduz em áudio para o usuário.

A segunda solução são os teclados "touchscreen", para uso dos terminais de pagamento por meio de uma película com identificação tátil para ser fixada na superfície dos terminais

A Abecs acredita que ambas as soluções podem beneficiar boa parte dos 6,5 milhões de pessoas com algum tipo de grave deficiência visual.

As soluções foram desenvolvidas por um grupo de trabalho da associação, com profissionais da indústria de cartões, fabricantes dos terminais de pagamento e com a participação da Secretaria Especial de Direitos Humanos do Governo Federal e da Organização Nacional de Cegos do Brasil.

