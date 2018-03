Furto de cabos complica início de operações da Linha 10-Turquesa da CPTM

Os trens da Linha 10-Turquesa da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) estavam circulando com velocidade reduzida no início da manhã desta segunda-feira (12) devido a um ato de vandalismo.

De acordo com a companhia, houve furto de cabos entre as estações Prefeito Saladino e São Caetano do Sul na noite deste domingo (11). Nesta manhã, os trens estavam circulando com intervalos maiores entre as estações Celso Daniel-Santo André e São Caetano do Sul.

A linha, porém, voltou a funcionar normalmente por volta das 5h30 desta segunda-feira, segundo informações da CPTM.

Fonte: Estadão Conteúdo