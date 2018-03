Acidente entre ônibus deixa 20 feridos em Guaianases, Zona Leste de São Paulo

Um acidente entre dois ônibus deixou ao menos 20 feridos em Guaianases, bairro da Zona Leste de São Paulo, na manhã desta segunda-feira (12). Um terceiro ônibus estava no local, na contramão da via, mas não ficou claro se também colidiu. Um ônibus e um micro-ônibus bateram de frente na Rua da Passagem Funda, na altura do número 100, por volta das 6h20. O motorista do primeiro veículo ficou preso às ferragens e foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros.

O motorista, que precisou ser retirado pela janela de emergência do ônibus, teve ferimentos nas pernas, segundo informações do "Bom dia Brasil", da TV Globo. Mas seu estado de saúde não é grave.

Ao todo, oito viaturas foram enviadas para o atendimento, que contou com a participação do Águia 23. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a via permanecia interditada nos dois sentidos por volta das 7h30, próximo à Rua Professor Tadeu.

Fonte: Estadão Conteúdo