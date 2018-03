Em tom de crítica, Maia diz a empresários que Meirelles quer aumentar impostos

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse que o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, quer aumentar impostos. A declaração, em tom de crítica, foi feita durante um almoço com cerca de 50 empresários no Hotel Copacabana Palace, na zona sul do Rio, na tarde desta sexta-feira, 9. Maia acrescentou que o suposto desejo de Meirelles não teria o seu apoio, "nem da maioria do parlamento brasileiro".

"Quando eu defendi, de alguma forma, a aprovação da PEC do Teto dos Gastos, pela primeira vez eu vi o governo tentar organizar as contas públicas reorganizando as despesas, não aumentando os impostos. Mas agora já vi que, de vez em quando, não parece ser verdade. De vez em quando, o ministro da Fazenda diz que pode aumentar impostos. Bem, não teria o meu apoio, nem da maioria do parlamento brasileiro", disse Maia.

Maia acrescentou que a decisão de aumentar impostos será da sociedade

Maia acrescentou que a decisão de aumentar impostos será da sociedade. "A gente não vai aumentar impostos. Mas, se gente não reduzir despesas, vai chegar num momento que o Estado vai entrar em colapso. Essa é a discussão que a gente precisa fazer em conjunto com a sociedade. A decisão é sempre da sociedade", afirmou.

Fonte: Estadão Conteúdo