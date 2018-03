Lula: "Se não provarem um real na minha conta, terei de ser considerado um preso político"

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, em vídeo publicado nas redes sociais nesta quarta-feira (7), que se for para a cadeia, terá se ser considerado um "preso político".

"Se não provarem um real na minha conta, se não provarem um dólar na minha contam, se não provarem uma telha na minha conta que não seja minha, eu terei de ser considerado um preso político", afirmou.

Lula prosseguiu afirmando que quem o prender terá de "arcar com a responsabilidade de ter a pessoa que foi o melhor presidente do Brasil, a pessoa que lidera todas as pesquisas de opinião pública - qualquer uma, seja feita por inimigo ou amigo - eles vão ter que arcar com o preço de decretar minha prisão."

Lula: "Se não provarem um real na minha conta, terei de ser considerado um proso político"

O ex-presidente encerra o vídeo afirmando que, apesar de sua prisão ser iminente, descarta a possibilidade de deixar o país. "Tem gente achando que eu deveria fugir, ir pra embaixada. Não vou. Vou para a minha casa, sou brasileiro e amo esse país. Tenho certeza do que eu fiz por esse país, tenho certeza do que eu posso fazer por este país, e eles sabem que nesse momento possivelmente eu seja uma das poucas pessoas que possa consertar o estrago que eles fizeram, e devolver esse país para o povo brasileiro, restaurando a soberania desse país."

STJ

Na terça-feira (6), o Superior Tribunal de Justiça negou, por unanimidade, habeas corpus preventivo a Lula. O ex-presidente foi condenado a 12 anos e um mês de prisão no caso do triplex do Guarujá. Ele será preso após esgotarem todos os recursos no Tribunal regional federal da 4ª Região.