Adolescentes 'brincam' de 'GTA' e atingem quatro pessoas com espingarda de pressão

Dois adolescentes foram apreendidos neste domingo, 4, acusados de atirar contra as pessoas com espingarda de pressão em duas avenidas de Elói Mendes, no sul de Minas Gerais. Eles dispararam mais de dez vezes e alegaram que estavam brincando de GTA, jogo de videogame em que entre outras ações, atiradores cumprem missões na rua. Os alvos foram os mais diversos, como carros, imóveis, o vidro de um restaurante e quatro pessoas. As vítimas foram atendidas no Pronto Socorro Municipal após serem atingidas com chumbinhos. Elas contaram que o atirador estava em um Fiat Uno de cor escura com placas de São Paulo.

"Eles disseram que estavam agindo igual ao jogo, quando o personagem sai dirigindo um veículo e atirando nos locais e nas pessoas de forma aleatória", contou o tenente Alex Costa.

Adolescentes estavam 'brincando' de Grand Theft Auto, bestseller do mundo dos games

Após diligências, a PM encontrou e apreendeu o veículo - o condutor tinha 17 anos. Ele então indicou o parceiro de 14 anos morador do centro da cidade, onde foram localizados uma carabina de pressão com luneta e diversos chumbinhos calibre 22, alguns intactos e outros deflagrados.

Os dois envolvidos foram apresentados no Plantão Policial acompanhados dos pais e depois liberados. Dos feridos, um precisou ser submetido a cirurgia para a retirada do projétil e outro continua com o chumbinho no corpo.

Culpa

Este é o caso também do aposentado Paulo Mariano, de 72 anos, que foi atingido nas costas, teve de passar a noite no hospital e será operado para a extração do objeto. "Pensei que fosse uma pedrada de estilingue", falou sobre o tiro.

Ele se diz revoltado com o ocorrido, mas acredita que mais responsáveis do que os atiradores sejam os pais. "Se as pessoas prestassem mais atenção nos filhos, esse tipo de coisa não aconteceria. O problema é que nos dias de hoje ninguém se preocupa com mais nada."