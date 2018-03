Líder do MDB na Câmara elogia Meirelles e cogita ministro como candidato

O líder do MDB na Câmara dos Deputados, Baleia Rossi (SP), disse nesta quinta-feira, 1º, que o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, poderá ser o candidato do partido na eleição para a Presidência da República.

Dois dias depois de se reunir com Meirelles e não dar muitas esperanças ao comandante da economia, Baleia adotou um discurso mais otimista.

"Seria uma honra filiar Henrique Meirelles no MDB. Acho que ele tem todas as condições de aglutinar os partidos de centro para disputar o Palácio do Planalto", afirmou Baleia, que é presidente do MDB de São Paulo. Para o deputado, a única questão que pode inviabilizar a candidatura de Meirelles é se o presidente Michel Temer quiser concorrer a um segundo mandato.

"A nossa ideia é ter um candidato que defenda a agenda do governo. Se não for Michel, acho que Meirelles reúne essas qualidades e tem tudo para representar esse projeto", argumentou o líder da bancada emedebista, em entrevista ao Estado. Meirelles é filiado ao PSD, chefiado pelo ministro de Ciência, Tecnologia e Comunicações, Gilberto Kassab, mas avalia a possibilidade de migrar para o MDB. Kassab se comprometeu a apoiar o prefeito João Doria (PSDB) ao governo paulista e já acertou a vaga de vice na chapa. Em troca, o PSD avalizará a candidatura do governador tucano Geraldo Alckmin à Presidência.