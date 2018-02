Barroso toma posse como ministro efetivo do TSE

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso tomou posse hoje (27) no cargo de ministro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral (TSE, órgão do Judiciário responsável pela organização das eleições). Barroso já participava dos trabalhos da Corte desde 2016, mas como ministro substituto, atuando na ausência dos titulares.

O TSE é composto por sete ministros. A presidência é ocupada por ordem de antiguidade entre os três ministros do STF que também compõem o tribunal eleitoral. Dois ministros oriundos do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e dois membros da advocacia completam a composição do TSE.

Em 2013, Barroso tomou posse no Supremo para ocupar a vaga deixada pelo ministro Carlos Ayres Britto, aposentado em novembro de 2012 ao completar 70 anos. Antes de chegar o Supremo, o ministro atuou como advogado especialista em causas constitucionais e foi procurador do Rio de Janeiro. Ele foi indicado pela ex-presidenta Dilma Rousseff ao STF.