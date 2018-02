Garota de 9 anos caminha 4km para pedir ajuda após acidente em MG

Nesta sexta-feira, 23, um acidente envolvendo uma van escolar deixou 13 feridos, sendo 12 deles crianças com idades entre 5 e 15 anos, em São João Batista do Glória, no sul de Minas Gerais. Após o capotamento do veículo, que caiu de um barranco de 15 a 20 metros de altura, uma menina de 9 anos conseguiu sair do carro e ainda caminhou 4 km para pedir ajuda. Ela está recebendo tratamento na UTI da Santa Casa da cidade de Passos (MG).

O motorista diz ter perdido o controle do veículo em uma curva, ao tentar desviar de um carro, na área rural da cidade. Segundo o Corpo de Bombeiros, a van acabou capotando e ficou presa em uma área de vegetação de difícil acesso, mesmo assim, Stephany, uma garota de apenas 9 anos, conseguiu sair do veículo, subir os 20 metros do barranco e caminhar até a pousada mais próxima, que fica a 4 km de distância. Lá, ela encontrou um médico e um bombeiro, que foram os primeiros a colaborar no resgate.

O Corpo de Bombeiros de Passos (MG) foi acionado e retirou as vítimas com equipamentos de resgate de altura. Todos os feridos foram levados para o hospital de São João Batista do Glória e, após receberem os primeiros atendimentos, foram transferidos para a Santa Casa de Passos. Até o momento, não há mais informações sobre o estado de saúde dos feridos, mas não houve mortes.

Fonte: Estadão Conteúdo