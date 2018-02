Editores e colunistas falam da volta do 'JB' às bancas

O JORNAL DO BRASIL volta neste domingo (25) às bancas, com uma edição especial com quatro cadernos. O presidente Omar Resende Peres, o diretor de Redação, Gilberto Menezes Côrtes, os colunistas Tereza Cruvinel, Hildegard Angel, Jan Teophilo, Renê Garcia Jr e Renato Maurício Prado, e os editores Toninho Nascimento, Octávio Costa e Romildo Guerrante falam da emoção e do desafio dessa missão, e dos planos para levar ao leitor um jornal com pluralidade, ética e compromisso com a verdade.