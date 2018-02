Comandante do Exército quer garantia contra "nova Comissão da Verdade"

O comandante do Exército, general Eduardo Villas Bôas, afirmou durante a reunião com o Conselho da República, na manhã de segunda-feira (19), que seria necessário dar aos militares "garantia para agir sem o risco de surgir uma nova Comissão da Verdade" no futuro. A declaração foi dada no contexto da intervenção federal, sob comando militar, na área de segurança do Rio de Janeiro.

A Comissão da Verdade foi criada durante o governo de Dilma Rousseff com o objetivo de investigar casos de tortura e mortes durante a ditadura militar.

Villas Bôas, ao fazer o comentário, estaria se referindo ao risco de a intervenção provocar confrontos com mortes no Rio.