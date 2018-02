Vídeo que circula nas redes com tanques chegando ao Rio é falso

Após o decreto do presidente Michel Temer sobre a intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro, na última sexta-feira (18), passaram a circular nas redes sociais e em aplicativos de mensagens um vídeo de tanques do Exército chegando ao Rio de Janeiro.

O JORNAL DO BRASIL cruzou informações e constatou que o vídeo em questão, que vem provocando muitos debates na internet e passou a ser compartilhado centenas de vezes, é na verdade um registro publicado de junho de 2013 e que não tem nenhuma relação com a chegada das Forças Armadas no estado.

Veja, abaixo, o vídeo original, que ganhou as redes como um registro novo: