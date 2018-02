Temer determina envio de força-tarefa ao Ceará para combater crime organizado

O presidente Michel Temer determinou neste domingo (18) o envio de uma força-tarefa formada por agentes da Polícia Federal (PF) e da Força Nacional para combater o crime organizado no Ceará. Uma dos motivos para o complemento nas ações de segurança que já estavam sendo realizadas no estado é a suspeita do assassinato do traficante Rogério Jeremias de Simone, vulgo Gegê do Mangue, um dos líderes de uma facção criminosa de São Paulo e que estava foragido. A morte ainda não foi confirmada oficialmente.

De acordo com a Secretaria de Segurança do Ceará, as polícias Militar e Civil estão trabalhando para identificar os corpos de dois homens encontrados na última sexta-feira (16) em uma área indígena localizada em Aquiraz, cidade da região metropolitana de Fortaleza. A autoria dos homicídios também é investigada.

O grupo de policiais que integra a força-tarefa é formado por 26 homens da Polícia Federal e dez da Força Nacional e embarcará, às 22h, na Base Aérea de Brasília, para Fortaleza. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Torquato Jardim, também viajará para a operação. A força-tarefa vai atuar em conjunto com a Polícia Militar do estado.

No Rio, Temer anuncia criação de Ministério da Segurança Pública

Temer anunciou pela primeira vez neste sábado (17), no Rio de Janeiro, a intenção de criar nas próximas semanas o Ministério da Segurança Pública.

O peemedebista, porém, não anunciou quem será o titular da pasta e disse apenas que o novo ministério vai coordenar as ações de segurança pública no Brasil, "sem invadir as competências dos estados".

Nos últimos dias, interlocutores do governo federal já vinham antecipando a intenção do Palácio do Planalto de criar o ministério, que passaria a ser responsável pela Polícia Federal, atualmente subordinada ao Ministério da Justiça.

Temer esteve no Palácio Guanabara, sede do governo estadual, para uma reunião com ministros, o governador Luiz Fernando Pezão, o prefeito Marcelo Crivella, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, e representantes dos Três Poderes no estado para apresentar o interventor federal na segurança pública do Rio de Janeiro, general Walter Braga Netto.

Na saída da reunião, Temer fez um breve pronunciamento, ao lado de Pezão, mas não respondeu às perguntas da imprensa sobre detalhes das ações de intervenção no estado.

O secretário de estado de segurança Roberto Sá foi afastado do cargo e o general Walter Braga Netto será, na prática, quem cuidará de todas as questões ligadas à segurança pública. O decreto já está em vigor mas precisará ser confirmado pelo Congresso para seguir valendo.

Os parlamentares devem analisar a medida já no início da próxima semana. A votação da medida na Câmara ocorrerá na segunda-feira (19), enquanto o Senado deve apreciar o texto na terça-feira (20).

Com Agência Brasil