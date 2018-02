A Beija-Flor não tem nada para ensinar

Com a experiência acumulada durante cinco anos em que foi juíza no município de Nilópolis, berço da Beija Flor e área de dominação dos Abraão Davids, Vanessa Cavalieri Félix pede desculpas por estragar a festa, mas sustenta – de forma bastante clara e com muitos exemplos - que a escola de samba campeão de 2018 não tem nada a ensinar a ninguém.

