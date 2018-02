Intervenção no Rio: reprise péssima!

Sejam quais forem os reais interesse do presidente golpista Michel Temer, a intervenção militar que ele decretou no Rio de Janeiro é uma reprise de péssimo gosto e de resultados totalmente duvidosos. Há quase um quarto de século ela se repete. Poucos se recordam, mas ela ocorreu, por exemplo, em 1994, no governo de Itamar Franco. Foi um desastre para, principalmente, as comunidades carentes. Como os moradores dos morros do Borel e Chácara do Céu, na Zona Norte do Rio. Mas também chamuscaram a imagem das Forças Armadas.

