"Fantasma ali que não gosta de mim", diz Rodrigo Maia sobre intrigas no Planalto

Único a conversar com os jornalistas neste sábado (17), na saída da reunião sobre a intervenção federal no Rio de Janeiro, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse que não existe nenhum "desconforto" por não ter sido consultado a respeito do decreto do presidente Michel Temer.

"Tem um fantasma ali que não gosta de mim, mas eu não sei quem é", afirmou Maia, acrescentando que toda semana alguém no Palácio do Planalto cria "intrigas" envolvendo seu nome, mas que sua relação com Temer é boa.

O presidente da Câmara confirmou para às 19h da próxima segunda-feira (19) a sessão que vai analisar a medida de intervenção federal no estado do Rio. O decreto, que precisa ser chancelado pelo Congresso Nacional, mas que já está em vigor, tira do governador Luiz Fernando Pezão o comando sobre a segurança pública do estado.