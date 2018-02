Alto comando do Exército está reunido para tratar da intervenção no Rio

Generais do alto comando do Exército de todo o país fazem reunião por videoconferência para discutir os detalhes da intervenção federal na segurança pública no Rio de Janeiro desde as 9h desta sexta-feira (16). Com a medida, o comando das forças de segurança pública do Rio de Janeiro ficará a cargo do Exército.

O general Walter Souza Braga Netto, comandante do Comando Militar do Leste (CML), apontado como o interventor, participa da reunião. Segundo a assessoria de imprensa da corporação, o general Braga Netto vai embarcar ainda nesta sexta-feira do Rio de Janeiro em um avião da a Força Aérea Brasileira (FAB) para Brasília.

Braga Netto é natural de Belo Horizonte. Segundo o Ministério da Defesa, ao longo de sua carreira comandou o 1º Regimento de Carros de Combate e foi chefe do Estado-Maior da 5ª Brigada de Cavalaria Blindada e do Comando Militar do Oeste. Durante os Jogos Rio 2016, atuou como coordenador-geral da Assessoria Especial para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Comando Militar do Leste. Antes de assumir o CML, era comandante da 1ª Região Militar (Região Marechal Hermes da Fonseca). Tem 23 condecorações nacionais e quatro estrangeiras, segundo o ministério.

Nesta manhã, o presidente Michel Temer e assessores acertam os detalhes do decreto de intervenção na segurança pública do estado do Rio de Janeiro. O decreto será assinado pelo presidente Temer no início da tarde, no Palácio do Planalto, de acordo com a Secretaria de Imprensa da Presidência da República.