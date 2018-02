Estrada do DF ficará 20 dias interditada por risco de desmoronamento

O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) informou hoje (15) que a interdição de uma pista da Estrada Parque Guará (EPGU), que leva cerca de 90 mil veículos diariamente, da cidade-satélite do Guará 2 à L4 Sul, deverá durar 20 dias. A faixa fechada é no sentido Guará-Piloto.

O trecho foi bloqueado por volta das 14h de ontem (14), quando peritos decidiram isolar uma área de 200 metros devido ao risco de desmoronamento. A decisão endossou uma orientação da Defesa Civil.

"O DER, em parceria com a Defesa Civil, fez sobrevoos no local, a partir dos quais foi verificado deslocamento de terra na lateral da pista. Para diminuir a sobrecarga na via e os riscos de agravar a situação, a pista da direita ficará interditada até que seja dada uma solução ao problema", diz a nota do DER-DF.

A autarquia, que tem administrado também as consequências do desabamento de um viaduto no centro da capital federal no início deste mês, disse à reportagem que, no caso da EPGU, ainda não pode precisar nem quais serão os reparos que serão feitos, tampouco estimar quanto custarão.

De acordo com informações da assessoria de comunicação do governo do Distrito Federal, como a EPGU contorna o Jardim Zoológico de Brasília e, ainda, o Parque Ezechias Heringer, que é zona de preservação ambiental, foi necessária a anuência do Instituto Brasília Ambiental (Ibram) para o início da reforma, que informou que, "por ser emergencial", está "prontamente autorizado".