Colisão entre ônibus e carretas deixa feridos em rodovia de Goiás

Um ônibus e duas carretas se envolveram em um acidente na manhã de hoje (15), por volta das 8h30, na BR-020, em Formosa, Goiás. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), houve colisão frontal em um local de ultrapassagem proibida. O trecho é de pista simples.

Várias pessoas ficaram presas nas ferragens, mas ainda não há confirmação do número de mortos e feridos. Homens do Corpo de Bombeiros de Goiás e do Distrito Federal estão no local no atendimento às vítimas.

O acidente ocorreu no quilômetro 45 da rodovia, no entorno do Distrito Federal, entre os povoados de Bezerra e JK, com o ônibus da empresa Expresso Guanabara que fazia a linha Brasília-Fortaleza. A pista está interditada nos dois sentidos. Um helicóptero e sete ambulâncias dos bombeiros do DF foram enviados para o local.