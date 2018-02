Brasil declarará emergência na fronteira com a Venezuela

O presidente Michel Temer, em reunião com seus ministros, definiu os detalhes da medida provisória que vai estabelecer situação de emergência social na fronteira do Brasil com a Venezuela. Com a aplicação da medida, o governo poderá liberar recursos mais facilmente, seja para obras de infraestrutura ou para ações humanitárias, que incluem instalação de hospitais de campanha - ou seja, equipes móveis, aplicadas em situação de risco. Além disso, o número de militares será duplicado na região de Roraima, cuja capital, Boa Vista, abriga mais de 40 mil venezuelanos. Também serão criados pontos de controle e triagem no interior do estado, para organizar o fluxo migratório.

Segundo o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Sergio Etchegoyen, a iniciativa é uma "parceria" com outros países latino-americanos, como a Colômbia. "Estamos trabalhando em parceria, de acordo com compromissos internacionais brasileiros e com as leis, que têm dois propósitos: proteger nossa população, sem descuidar da gravíssima tragédia humanitária", disse.