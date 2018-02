Criança venezuelana é hospitalizada com sarampo em Roraima

Uma menina venezuelana de um ano foi hospitalizada esta semana com sarampo em Boa Vista, Roraima. Este é o primeiro caso da doença no Brasil desde 2015.

A criança está internada no Hospital da Criança Santo Antonio desde domingo (11), quando foi diagnosticada a doença. Além do sarampo, a menina está desnutrida. Ela chegou ao hospital pesando apenas 5 quilos. De acordo com a Secretaria de Saúde de Boa Vista, mãe e filha estão isoladas. Elas estavam morando em uma praça no centro da capital.

Segundo a diretora de Vigilância Epidemiológica do município, Roberta Calandrini, o vírus está circulando no município. Ela afirmou que a criança venezuelana já estava em Boa Vista quando foi infectada.

Mãe e filha vieram da cidade de El Tigre, entraram no Brasil por Paracarima dia 5 de janeiro e estão há um mês na capital de Roraima.

Roberta Calandrini acrescentou que as medidas de controle foram inciadas. Como as equipes de saúde verificaram que as crianças venezuelanas não foram vacinadas, o governo de Roraima anunciou que vai intensificar a vacinação tanto de imigrantes quanto de brasileiros.

Conforme dados do governo, a maioria dos municípios roraimenses não alcançou 95% da cobertura pretendida pelo Ministério da Saúde. Em Boa Vista, a cobertura ficou próxima de 85%.