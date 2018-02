Bombeiros atendem a mais de 100 foliões no Sambódromo

O Corpo de Bombeiros socorreu 111 foliões nos cinco dias de desfiles de escolas de samba na Marquês de Sapucaí, o Sambódromo. De acordo com os bombeiros, a maioria das ocorrências envolveu vítimas de mal súbito provocado pelo forte calor.

Mais de 150 bombeiros trabalharam na passarela do samba, para garantir a segurança do público e dos integrantes das escolas de samba.

Os desfiles no Sambódromo começaram na sexta-feira (9), com seis escolas de samba do grupo de acesso. No sábado (10), desfilaram mais sete escolas desse grupo.

No domingo (11) e na segunda-feira (12), foi a vez das 13 escolas de samba do grupo especial. Na terça-feira (13), desfilaram as escolas mirins.

No próximo sábado (17), o Sambódromo receberá as seis escolas mais bem colocadas do grupo especial para um novo desfile.