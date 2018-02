Balanço parcial da PRF aponta queda no número de acidentes em rodovias

O balanço preliminar da Operação Carnaval, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), aponta que o número de acidentes em rodovias federais caiu durante o carnaval, em relação ao ano passado. Segundo a PRF, entre sexta-feira (9), dia do início da operação, até a meia-noite da terça-feira (13), foram registrados 249 acidentes graves, com 87 óbitos em decorrência de acidentes de trânsito, números menores do que no ano passado, quando foram 309 e 131 óbitos, respectivamente.

O número de flagrantes por embriaguez também caiu. Entre sexta-feira e terça-feira, foram 1.497 motoristas autuados por embriaguez ao volante, número 22% menor do que os 1.914 flagrados no mesmo período do ano passado. Ao todo, 144 mil veículos foram fiscalizados.

A ultrapassagem irregular, embora também menor que o do ano passado, registrou 8.109 autuações, 17% a menos que as 9.782 de 2017.

A operação continua até a meia-noite de hoje, com a fiscalização focada em condutas associadas ao maior número de acidentes, como ultrapassagens irregulares, excesso de velocidade, mistura álcool e direção e falta de equipamentos de segurança.

Com informações da Polícia Rodoviária Federal.