Amigos e familiares se despedem do jornalista José Negreiros

Família, amigos e colegas de trabalho se despediram, nesta terça-feira (13), do jornalista José Negreiros, que morreu na tarde de segunda-feira (12), aos 68 anos, em decorrência de um câncer. O velório foi realizado na Capela 10 do Campo da Esperança, na Asa Sul, em Brasília.

O maranhense José Negreiros deixou mulher, a jornalista Luciana Bezerra, e três filhos: Beatriz, Cintia e Thiago. Ele foi editor do JORNAL DO BRASIL, e atuou nas áreas de economia e política.

Negreiros se formou pela Universidade de Brasília (UnB), e teve uma extensa carreira passando pelas principais redações do país. Além do JB, passou pelo Correio Braziliense, Gazeta Mercantil, O Estado de S. Paulo e O Globo. Master em Jornalismo pela Universidade Navarra e Instituto Internacional de Ciências Sociais (SP), estava trabalhando atualmente como editor na empresa Arko Advice.

Negreiros é lembrado por amigos e colegas como um jornalista incansável, com foco no leitor e raro faro para descobrir talentos.

O governador de Brasília, Rodrigo Rollemberg, lamentou a morte do jornalista. Em nota ele afirmou que Negreiros foi um dos maiores jornalistas que Brasília e o Brasil conheceram.

“Lúcido, sagaz, era capaz de construir análises políticas dificilmente superadas pelo fato, tal sua capacidade de interpretar o jogo político. Entendia de comunicação como poucos. Compartilhei de sua amizade, ouvi conselhos e sempre vi seu amor pela cidade; seu compromisso para que fizéssemos um bom governo, sempre com boas sugestões. Como brasiliense e governador de Brasília, lamento a perda de Negreiros, me solidarizo com a família e me irmano em suas orações.”