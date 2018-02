Cinco meses após a deflagração da Operação Ouvidos Moucos na qual, em uma atitude considerada arbitrária, foi preso e exposto a uma situação vexaminosa o ex-reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, Luís Carlos Cancellier de Oliva, levando-o ao suicídio, a UFSC mantém-se na defensiva.

Prestes a iniciar o ano letivo de 2018, continua com quatro professores e dois servidores impedidos de ingressarem no campus. Não veio a publico nem mesmo para rebater acusações indevidas fruto de descriminação contra um carteiro e uma ex-armazenista. Enquanto as investigações se arrastam, a Universidade, a despeito da vontade manifesta de parte do seu corpo docente, apanha calada.

Leia detalhes e veja documentos em: http://marceloauler.com.br/ufsc-na-defensiva-apanha-calada/