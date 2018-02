Motoristas enfrentam congestionanto nas saídas de São Paulo neste sábado

O sábado de carnaval (10) foi de tráfego intenso e congestionamentos nas rodovias da saída de São Paulo, contrariando previsões que indicavam dia tranquilo para quem decidisse viajar hoje, especialmente após as 13 horas

Na rodovia dos Imigrantes, de saída para a Baixada Santista, o movimento para a praia foi forte durante todo o dia. Um extenso trecho, entre os quilômetros 40 e 53, na chegada ao litoral, permaneceu congestionado desde o início de sexta-feira. No sistema Anhanguera-Bandeirantes, que liga ao norte do Estado, a saída foi complicada durante toda a manhã, até por volta de 17 horas, quando o tráfego começou a fluir bem.

Já na Fernão Dias, que conduz ao sul de Minas Gerais e a Belo Horizonte, houve lentidão entre os quilômetros 30 a 43, com pontos de congestionamento até o fim da tarde. Na capital, houve congestionamento de até 7 quilômetros ao longo do dia no trecho final da Marginal do Tietê, que leva à própria Fernão Dias, Dutra e Ayrton Senna, que ligam ao Rio de Janeiro, Vale do Paraíba e litoral Norte.

Não houve registro de problemas nas rodovias Castelo Branco, Raposo Tavares e Régis Bitencourt. As concessionárias que operam as rodovias paulistas estimam que 2,7 milhões de veículos podem ter saído da cidade neste carnaval. A previsão era de que os horários de maior movimento iria ocorer na sexta-feira (9), das 15 às 19h, e no sábado (10), das 9 às 13h.

Alerta por chuva

A capital paulista foi atingida por chuvas intensas durante a tarde de sábado e levaram o o Centro de Gerenciamento de Emergências da prefeitura a decretar estado de atenção nas zonas norte, leste e região central. Foram registrados dois pontos de alagamento na zona leste, mas a previsão é de que a situação voltasse à normalidade nesta noite.