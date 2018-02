São Paulo soma 186 casos de febre amarela; capital confirma primeira infecção

O estado de São Paulo tem 186 casos de febre amarela silvestre confirmados, com 65 mortes, desde janeiro de 2017, informa balanço da Secretaria de Estado da Saúde, divulgado nesta sexta-feira (9). O último levantamento indicava a ocorrência de 163 casos e 61 mortes. Mais de 56% das infecções foram contraídas em Mairiporã, 15,8% em Atibaia e 2,7% em Amparo. As três cidades representam 75% dos casos da doença e contam com ações de vacinação desde o ano passado.

Nesta sexta-feira (9), a Secretaria Municipal de Saúde confirmou o primeiro caso autóctone de febre amarela na capital. Um homem de 29 anos, morador do distrito do Tremembé, na zona norte. Segundo a prefeitura, ele frequentava semanalmente local próximo ao Parque Estadual da Cantareira, onde foi infectado. A área fica na divisa com Mairiporã, cidade que concentra maioria das infecções.

A secretaria municipal informou que se trata de um caso de febre amarela silvestre, pois o homem foi picado em região de mata. “Embora a vacina contra febre amarela tenha sido disponibilizada na região a partir da primeira epizootia confirmada no Horto Florestal, em 21 de outubro, o paciente não buscou a dose nos postos de saúde da região no período de campanha”.

A prefeitura informou que até hoje os 69 casos de febre amarela registrados no município, desde janeiro de 2017, tinham sido importados. Nesse período foram constatadas 19 mortes.

Campanha

Desde 25 de janeiro, quando teve início a campanha de vacinação com a dose fracionada, foram imunizadas mais de 2,6 milhões de paulistas. Cerca de 4% das pessoas atendidas receberam a dose integral por se enquadrarem em grupos específicos (crianças com idade entre 9 meses e 2 anos incompletos, pessoas que viajarão para países com exigência da vacina e grávidas residentes em áreas de risco). A meta é alcançar 9,2 milhões. Os 54 municípios e distritos da cidade de São Paulo que fazem parte da campanha foram definidos por serem locais de concentração de mata.

A secretaria estadual alerta os moradores de áreas com indicação de vacina que ainda não foram imunizadas que procurarem os postos de saúde até o dia 17 de fevereiro, quando as unidades funcionarão em esquema especial em mais um Dia D de vacinação.