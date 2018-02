Eike Batista lança canal no YouTube para falar sobre economia brasileira

Eike Batista lançou um canal no Youtube no qual pretende publicar semanalmente comentários sobre a economia brasileira e oportunidades de negócios. Eike, um dos alvos da operação Lava Jato, cumpre recolhimento domiciliar noturno por ordem do STF. Ele deve permanecer em casa durante a noite, aos feriados e nos fins de semana.

O empresário publicou seu primeiro vídeo nesta sexta-feira (2). Eike também abriu um perfil no Instagram, e utilizou seu perfil no Twitter (com conta verificada) para divulgar os novos canais. “Estou de volta”, escreveu, anunciando que pretende aproveitar os vídeos para falar também sobre sua trajetória como empresário.

Eike disse que vai comentar sobre economia e oportunidades de negócios

Em novembro, o presidente do grupo EBX prestou depoimento no Senado à CPI do Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES). Eike é acusado de corrupção ativa e lavagem de dinheiro na Operação Lava Jato. Ele foi preso em janeiro de 2017, ao desembarcar no Aeroporto Tom Jobim de um avião que o trouxe dos Estados Unidos. Deixou a prisão em abril, beneficiado por uma decisão que concedeu a ele o direito de cumprir prisão domiciliar.