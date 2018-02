Senado e Planalto recebem iluminação azul e laranja pelo Dia Mundial do Câncer

O Senado Federal e o Palácio do Planalto serão iluminados neste sábado (3) nas cores laranja e azul escuro, em alusão ao Dia Mundial do Câncer, celebrado neste domingo (4). A mobilização foi articulada pela ONG Recomeçar - Associação de Mulheres Mastectomizadas de Brasília.

O Dia Mundial do Câncer é organizado anualmente pela União Internacional de Controle do Câncer (UICC), desde 2005, para conscientizar a população mundial sobre a doença e incentivar as pessoas a falarem mais sobre o assunto no dia a dia.

A campanha deste ano encerra o triênio 2016-2018 que tem como slogan: “Nós podemos. Eu posso”. O objetivo é mostrar como todas as pessoas do mundo, em grupo ou individualmente, podem agir de diferentes maneiras para reduzir o impacto do câncer no planeta.