Lava Jato: Raul Schmidt é preso em Portugal em operação conjunta

A Polícia Federal informou na tarde deste sábado (3) que Raul Schmidt, investigado da Operação Lava Jato e alvo da Operação Polimento, foi preso por volta das 12h30 deste sábado em Sabugal, próximo à cidade de Lisboa. Ele é apontado como um dos principais operadores da Operação Lava Jato.

Por ocasião da 25ª fase, equipes da Polícia Federal, MPF e Polícia Judiciária de Portugal cumpriram busca na residência dele em Portugal, e cumpriram mandado de prisão originário da 13ª Vara Federal de Curitiba.

Na última semana, autoridades portuguesas decretaram prisão de Raul Schmidt

Em razão da cidadania portuguesa, Raul Schmidt foi colocado em liberdade e lá permaneceu. Na última semana, as autoridades portuguesas decretaram sua prisão e, em trabalho conjunto de inteligência entre a Polícia Federal, Ministério Público Federal, Interpol, Adidância da Polícia Federal em Portugal e as autoridades portuguesas, ele foi localizado na tarde deste sábado e preso.

As autoridades brasileiras aguardam as próximas providências e a possível extradição para o Brasil com destino a Curitiba, local onde responde a ação penal perante à 13ª Vara Federal.

