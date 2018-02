Decisão do TRF-1 "corrige violação", afirma advogado de Lula

O advogado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Cristiano Zanin, comentou nesta sexta-feira (2) a decisão do juiz federal Bruno Apolinário, do Tribunal Regional Federal da 1º Região (TRF1), sediado em Brasília, que determinou, mais cedo, a devolução do passaporte ao ex-presidente, bem como a exclusão do seu nome do Sistema Nacional de Procurados e Impedidos da Polícia Federal.

“A decisão proferida hoje pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região corrige uma violação à garantia constitucional de ir e vir que havia sido imposta indevidamente ao ex-Presidente Lula pela Justiça Federal de Brasília”, afirmou o advogado de defesa.

A decisão foi tomada após análise de habeas corpus (HC) impetrado pela defesa do ex-presidente contra ato do Juízo da 10ª Vara Criminal da Seção Judiciária do Distrito Federal.

Na decisão que determinou a apreensão do passaporte de Lula, o magistrado destacou que após a condenação do ex-presidente pelo TRF da 4ª Região, aliados políticos cogitaram a solicitação de asilo político a países simpatizantes. No HC, a defesa argumentou que a retenção do passaporte afeta o direito de ir e vir assegurado na Constituição e que tal decisão foi tomada com base em “suposições e ilações”.