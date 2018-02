Moreira vistoria obra do polo de cargas em Goiás com recursos de R$ 78,2 milhões

O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, foi conferir o andamento das obras do Pátio Intermodal de Cargas, em construção do município de Santa Helena de Goiás (GO). Com investimentos de R$ 78,2 milhões, o polo intermodal tem espaço equivalente a 300 campos de futebol e, quando entrar em operação, vai possibilitar o acesso com mais agilidade aos portos de Santos (SP) e Itaqui (MA), por meio da Ferrovia Norte-Sul.

A construção é conduzida pela estatal Valec e está dentro do Agora, é Avançar – criado pelo governo federal para retomar e concluir obras por todo o país. A visita à obra tem por objetivo, segundo o ministro, conferir o andamento de um dos projetos importantes para o desenvolvimento ao país. Segundo a assessoria do ministro, a atuação dele tem dois objetivos: entregar as obras concluídas e fiscalizar aquelas que estão em curso.

“Transporte no Brasil agora se pensa de maneira integrada. Isso é o que gera desenvolvimento sustentável e traz para a sociedade ganhos diretos, como a redução do preço dos alimentos”, explica Moreira Franco, que coordena o programa.

O polo de cargas começou a ser construído em setembro do ano passado. Em novembro, ganhou garantia orçamentária ao ingressar no Agora, é Avançar. No momento, cerca de 1 mil operários trabalham nos serviços de terraplenagem e na supressão vegetal. A previsão é que o pátio fique pronto no fim deste semestre.

A área está sendo preparado para embarque de granéis agrícolas (soja, milho, farelo e açúcar), granéis líquidos (combustível), fertilizantes e contêineres. O pátio vai contar com 94 hectares destinados aos terminais privados e um estacionamento para 800 caminhões.

O programa

O Agora, é Avançar foi lançado no início de novembro, tendo como meta concluir mais de 7.439 obras em todo o Brasil. Ao todo, serão investidos cerca de R$ 130 bilhões. Em Goiás, incluindo projetos interestaduais, são 268 (229 Avançar + 37 Avançar Cidades + 2 Avançar Energia), com previsão de investimento de R$ 1,02 bilhão até o fim de 2018. Entre as obras, estão a construção do contorno da BR-060 em Jataí, a construção do Centro de Convenções de Pirenópolis e a implantação de rede de saneamento em Águas Lindas de Goiás.

*Com informações da Secretaria-Geral da Presidência da República