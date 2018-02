Sinal analógico será desligado hoje à noite em Curitiba e mais 26 cidades do PR

O sinal analógico de televisão será desligado nesta quarta-feira (31) em Curitiba e mais 26 municípios do Paraná. O desligamento, que deve atingir cerca de de 3,8 milhões de pessoas, está marcado para ocorrer às 23h59.

"Chegamos agora a um número extraordinário, são mais de 480 cidades que já foram beneficiadas pelo desligamento. Com todo esse processo em curso não tivemos até o momento reclamações por conta do desligamento do sinal analógico”, disse o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, Gilberto Kassab, após assinar a portaria autorizando o desligamento do sinal.

Pesquisas do grupo responsável pelo desligamento do sinal analógico, ligado à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), indicam que os municípios da região contam atualmente com um índice de 91% das residências aptas a receber a TV digital, atendendo à condição para o encerramento das transmissões analógicas.

Kassab explicou o atraso no desligamento do sinal analógico nas regiões metropolitanas das cidades de Florianópolis e Porto Alegre, que também deveria ocorrer nesta quarta-feira. De acordo com o ministro, as pesquisas feitas nessas cidades mostram que o percentual mínimo de 90% não foi alcançado. “Existe a necessidade de a pesquisa atingir um percentual mínimo e nas cidades em que isso não acontece elas tem a data transferida para mais adiante”, disse.

Com isso, Florianópolis e mais seis cidades de Santa Catarina terão o sinal de TV analógico desligado até o dia 28 de fevereiro. Já em Porto Alegre e outros 106 municípios do Rio Grande do Sul, o desligamento será concluído em 14 de março. Nos dois estados, a medida envolve um total de 6,7 milhões de habitantes.

“Fechamos a primeira pesquisa em Florianópolis com 89% de cobertura, mas, considerada a curva de tendência na noite de hoje, estaria no patamar de mais de 90%. Por segurança, resolvemos fazer um alongamento da data prevista”, disse o presidente da Anatel, Juarez Quadros. “Em Porto Alegre, o patamar atingiu 88%, mas na noite de hoje, com a projeção, estaria com os 90%. Adiamos para março quando a cobertura do sinal deverá ter ultrapassado os 90%”, acrescentou.

A previsão de desligamento do sinal analógico no interior de São Paulo, nas regiões de Ribeirão Preto e Franca, foi adiada para 21 de fevereiro. De acordo com a agência, a medida vai atingir 2,1 milhões de pessoas na região. “Como as pesquisas mostraram que a cobertura ainda não estava nos 90%,o sinal será desligado após o carnaval”, afirmou Quadros.

O presidente da Anatel disse ainda que a cidade de São Luís já atingiu a cobertura de mais de 90% do sinal digital. A data prevista para o desligamento na cidade e municípios da região é 28 de março. A pesquisa apontou a cobertura de domicílios em 92%.

De acordo com Quadros, não haverá antecipação do desligamento devido ao fato de a data prevista constar em portaria ministerial. “É a primeira certeza que se tem sobre a cobertura do sinal na primeira pesquisa realizada. Com isso já poderíamos desligar o sinal em São Luís. Mas está mantida a data da portaria”, disse.

Ao final de março, após os desligamentos, o número de pessoas que deverão contar com o sinal digital deve girar em torno de 85 milhões.