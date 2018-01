'O que apequenou o STF foi a conivência com o golpe', diz Damous 

O deputado Wadih Damous (PT-RJ), ex-presidente da OAB no Rio de Janeiro, escreveu em seu perfil no Twitter que "o que apequenou o STF foi a conivência com o golpe e ter se tornado o coveiro da Constituição e não o seu guardião". A declaração foi feita após a presidente do Supremo, a ministra Carmen Lucia, afirmar que revisar o início da execução da pena após condenação em 2ª instância por causa do processo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é "apequenar muito o Supremo".

O líder do MTST, Guilherme Boulos, também comentou sobre a declaração da presidente do STF. "Ministra Carmen Lucia, 'apequenar' o STF é se omitir diante de uma condenação sem provas e com evidente viés político", escreveu Boulos em sua página no Twitter.

Deputado fez declaração em sua página em rede social

A ministra Carmen Lucia fez o comentário durante jantar promovido pelo portal Poder 360 na segunda-feira (29). "Não sei por que um caso específico geraria uma pauta diferente. Seria apequenar muito o Supremo. Não conversei sobre isso com ninguém", disse.

Lula teve sua condenação por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá confirmada no último dia 24, pelo Tribunal Regional federal da 4ª Região. A pena foi aumentada de nove anos e meio para 12 anos e um mês de prisão. Como ainda cabe recurso junto ao TRF4, Lula ainda não foi preso. Contudo, o recurso poderá apenas esclarecer pontos da sentença, e não reverte-la.

O entendimento atual do STF, de 2016, permite a prisão de condenados em 2ª instância, como é o caso de Lula. Contudo, há ações na Corte sobre esse tema. Sobre isso, Cármen Lúcia reforçou: "Votei igual duas vezes [em favor da prisão em segunda instância]. Em 2009 fui voto vencido. Em 2016, fui voto vencedor.". A presidente do STF acrescentou ainda que o tema não estará em pauta em fevereiro e tampouco há previsão da chegada de ações do tipo ao plenário em março.