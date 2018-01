Constituição assegura presunção de inocência a Lula, afirma defesa

O advogado de defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Cristiano Zanin, comentou, na noite desta terça-feira (30), a decisão do presidente em exercício do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Humberto Martins, de negar ao petista um habeas corpus preventivo a fim de evitar a prisão pelo TRF-4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região) antes do trânsito em julgado.

“A Constituição Federal assegura ao ex-Presidente Lula a garantia da presunção de inocência e o direito de recorrer da condenação ilegítima que lhe foi imposta sem antecipação de cumprimento de pena. A defesa usará dos meios jurídicos cabíveis para fazer prevalecer as garantias fundamentais de Lula, que não pode ser privado de sua liberdade com base em uma condenação que lhe atribuiu a prática de ilícitos que ele jamais cometeu no âmbito de um processo marcado por flagrantes nulidades”, afirmou Zanin, em nota.

STJ nega habeas corpus para evitar prisão de Lula