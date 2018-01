Polícia Rodoviária prende jovens com drogas e armamento na Via Dutra

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu em flagrante um homem de 20 anos e uma mulher de 19 anos de idade com grande quantidade de drogas e armamento. O flagrante aconteceu na madrugada de hoje (28) na Rodovia Presidente Dutra em Seropédica, região metropolitana do Rio. Outro homem, de 22 anos, que receberia o material, foi preso na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio.

Os presos não tiveram o nome divulgado. Com o casal que trafegava na Via Dutra, os agentes da PRF apreenderam três pistolas automáticas Glock, um revólver, 500 munições, 110 tabletes de maconha, com 1 quilograma cada, 50 sacos de skank (tipo de maconha modificada) e cinco pacotes de haxixe.

O casal estava em um Toyota Corolla de cor cinza quando foi abordado pela equipe da PRF. Eles demonstraram nervosismo, o que acabou motivando a vistoria no veículo. Dentro do carro estavam as armas e as drogas. Eles confessaram que iam entregar o material em um posto de gasolina na Barra da Tijuca.

Em seguida, foram acionados os policiais civis da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme), que conseguiram prender em flagrante o rapaz aguardava para receber as armas e as drogas no posto de gasolina. Os três foram autuados por organização criminosa, tráfico de drogas, associação ao tráfico, além de porte de armas e munições de uso restrito.

A ação faz parte da Operação Égide, que trouxe 380 agentes rodoviários federais de outros estados para atuar contra o roubo de cargas e o tráfico de drogas nas rodovias federais do Rio. A ação começou em julho do ano passado e só terminará no fim deste ano, conforme protocolo assinado entre o Ministério da Justiça e o governo do estado do Rio.