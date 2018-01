Ministro Gilmar Mendes é hostilizado em voo no Brasil

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, voltou a ser hostilizado por brasileiros, após duas turistas terem criticado ele nas ruas de Lisboa, no início do mês. Desta vez, a abordagem aconteceu dentro de um avião, que estaria seguindo para Cuiabá (Mato Grosso) neste fim de semana.

>> Veja o vídeo aqui

Quando o avião pousou, os passageiros começaram a hostiliza-lo, questionando se ele mandaria também soltar o deputado federal Paulo Maluf (PP-SP), que está cumprindo pena na penitenciária da Papuda, em Brasília.

No vídeo, é possível ouvir gritos como “prende o ministro”, “vai soltar o Lula?”, “e o “Aécio?” e “vergonha”. Depois, houve um forte coro de "Fora, Gilmar!"

Gilmar Mendes vem enfrentando forte oposição, inclusive dentro do próprio STF, por causa de seu posicionamento com relação a acusados, principalmente no âmbito da Lava Jato. No fim de 2017, o ministro concedeu habeas corpus a vários presos, entre eles a ex-primeira dama do Rio Adriana Ancelmo e o empresário do ramo de ônibus Jacob Barata.