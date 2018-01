A Mega-Sena segue acumulada e pode pagar um prêmio de R$ 24 milhões ao apostador que acertar as seis dezenas do concurso 2.008, que será realizado a partir das 20h (horário de Brasília) deste sábado (27). Este é o maior prêmio sorteado em 2018.

As apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em qualquer lotérica do país.