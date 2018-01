Julgamento de Lula domina assuntos mais comentados no Twitter

A rede social Twitter reverberou o debate na internet e nas ruas a respeito do julgamento do recurso da condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), nesta quarta-feira (24), em Porto Alegre.

Nesta tarde, quando pelo menos dois dos três votos da 8ª Turma do TRF-4 já eram conhecidos e reiteravam a sentença do juiz Sergio Moro, que pediu a condenação de Lula, os assuntos mais comentados eram #MoluscoNaCadeia, #CadeAProva, #Lula, #GebranNeto (relator do recurso), #SergioMoro, #Petrobras e #Relator.