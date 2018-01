Nesta quarta-feira (24), durante o primeiro intervalo do julgamento do ex-presidente Lula, enquanto a apresentadora do Bandnews TV lia as principais manchetes da hora, o sistema que exibe os caracteres teve uma falha que durou menos de 2 segundos. No ar, foi exibido erroneamente um texto que projetava um dos possíveis resultados para o julgamento: ”Ex-presidente Lula é condenado por unanimidade pelos desembargadores do TRF-4 de Porto Alegre”, diz a tarja, que foi ar quando o julgamento estava apenas começando.

Bandnews “antecipa a condenação” de Lula e vídeo viraliza nas redes sociais

Ao perceber a falha técnica, o BandNews fez a correção. Interrompeu por instantes a transmissão do julgamento para o âncora Eduardo Barão explicar a falha e pedir desculpas pelo ocorrido. Além disso, pediu desculpas também através do Facebook e do Twitter. Vídeos mostrando o trecho se espalharam rapidamente pelas redes sociais.

De acordo com a Bandnews, a falha aconteceu porque já haviam sido preparadas, com antecedência, tarjas anunciando um dos resultados tecnicamente possíveis (condenação unânime, condenação por dois desembargadores e absolvição). Desse modo, assim que o resultado estivesse definido, o canal colocaria a tarja correta e adequada. Ainda segundo a Bandnews, nos estúdios, alguém apertou o botão errado.