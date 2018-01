Porto Alegre: a capital da Democracia

Em Porto Alegre (RS), cidade que os milhares de militantes já batizaram de "capital de Democracia", os incidentes que surgem são suspeitos. Os governos - estadual de José Ivo Sartori (MDB) e municipal de Nelson Marchezan Júnior (PSDB) - entupiram as ruas de policiamento. Mas os soldados não tiveram maiores trabalho. Uma inesperada falta de luz na Assembleia Legislativa - que alguns logo classificaram de "boicote" - teve efeito contrário se imaginavam em impedir a reunião das mulheres. Ela ocorreu na forma de comício com dez vezes mais pessoas ocupando a praça, como narra Arnaldo César Ricci e mostram as fotos de Armando Rodrigues Coelho Neto no Blog.

