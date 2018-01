Temer defende reforma da Previdência no Programa Silvio Santos

O presidente Michel Temer gravou, na tarde de hoje (18), uma participação no programa do empresário e apresentador Silvio Santos. No programa, Temer defendeu a reforma da Previdência, em mais um esforço pela popularização da ideia e sua aprovação na Câmara dos Deputados. Pelo Twitter, Temer comentou sua participação, reafirmando que a reforma combate privilégios.

“Foi uma honra e uma alegria participar do programa do Silvio Santos, no SBT. Tive a oportunidade única de explicar a importância de uma reforma da Previdência mais justa para todos e que combata os privilégios”, disse o presidente. Em seu perfil na rede social, o presidente publicou uma foto dele no palco, junto com o apresentador.

A participação de Temer no programa foi acertada na semana passada, quando os dois se encontraram em São Paulo. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, também esteve no encontro e, via Twitter, afirmou que Temer havia conquistado “um aliado de peso” para a reforma da Previdência. Ainda não há data definida para o programa com a participação de Temer ir ao ar.