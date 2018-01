Fortaleza registra maior volume de chuva do ano

Fortaleza registrou hoje (18) o maior volume de chuva desde dezembro de 2017. Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), foi registrado o acúmulo de 57 milímetros (mm) até as 7 horas desta quinta-feira (18).

Logo cedo, a população enfrentou transtornos pelas ruas da capital, com várias vias alagadas e trânsito lento. A Defesa Civil de Fortaleza registrou 4 ocorrências sendo uma de alagamento, uma de inundação e duas de risco de desabamento. O órgão mantém o monitoramento de áreas de risco e conta com equipes 24 horas por dia.

Além de Fortaleza, choveu também em outros 22 municípios do Ceará. A maior precipitação aconteceu em Itaitinga, na Região Metropolitana, com 90 mm. De acordo com a Funceme, as chuvas registradas nos últimos dias são resultado da ação de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis, um sistema meteorológico que atua no estado neste período e se forma rapidamente.

“De um dia para o outro, podemos observar uma variação na condição meteorológica de sol e céu claro para, repentinamente, uma condição de chuva”, explica o supervisor da unidade de Tempo e Clima da fundação, Raul Fritz.

Na próxima segunda-feira (22), a Funceme divulga o prognóstico de chuvas para os meses de fevereiro, março e abril. O período compreende a chamada quadra invernosa, que vai de fevereiro a maio e é quando são esperados os maiores registros de chuva do ano no Ceará. O estado enfrenta seca há 6 anos seguidos, com precipitações abaixo da média e sem grandes aportes nos reservatórios.